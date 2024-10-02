全国のモスバーガー店舗(一部の店舗を除く)にて、2024年10月9日(水)~11月上旬までの期間限定で、お子さま向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、大人気テレビアニメ『ONE PIECE』とコラボレーションをしたおもちゃを提供します。数量限定なので、少しでも気になる方は、お早めにチェックしてみてください。 【MOS】ONE PIECEとのコラボ企画 『ONE PIECE』コラボおもちゃは全部で