気象庁は2日午後3時28分、宮崎県竜巻注意情報第1号を発表した。宮崎県南部平野部で竜巻などの激しい突風（目撃情報あり）が発生したとみられる。同県南部平野部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている。空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意喚起した。この情報は2日午後