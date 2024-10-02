徐々に灯油が必要になる季節が近づいてきました。２０２４年１０月２日に発表された北海道内の灯油の配達価格は、１リットルあたり１２１.６円となり、高止まりの状況が続いています。道内の灯油の配達価格は、先週と比べ０.１円安い１リットルあたり１２１．６円と、高止まりの状況が続いています。一方、レギュラーガソリンの平均小売価格は、先週と同じ１リットルあたり１７３．９円となっています。石油情報センタӦ