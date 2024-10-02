日本野球機構（NPB）は2日、10月24日に開催する2024年新人選手選択会議「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」の開催要項を発表した。東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールで午後4時50分から開催する。大正製薬が特別協賛。テレビはTBS系列全国ネット放送、スカイA、ラジオはニッポン放送などで中継される。観覧チケットの先行抽選受付は3日、一般販売は12日からで、全席指定3850円（税込み）