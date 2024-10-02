ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・10月の運勢。12星座別の2024年（令和6年）10月の「蟹座（かに座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蟹座（かに座）」さんの10月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！蟹座（かに座：6月22日〜7月22日）全体運基本的には、プライベート、仕事どちらも充実感のある月となりそうです。