Billlieは本日(2日)午後1時、公式アカウントを通じて5thミニアルバム「appendix: Of All We Have Lost」の予告ポスターを公開した。ポスターには古いソファやラグの上に座っている7人の姿が写っている。「keep it B'rave and wild」「Back to the Basics」など、様々なフレーズが落書きのように書かれており、ビンテージなムードを醸し出した。新譜とプレーリリースの日程まで公開され、カムバックに対する期待感が一層高まった