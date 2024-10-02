植田日銀総裁 消費者物価の基調的上昇率、徐々に高まっていくと想定 米国はじめとする海外経済の先行きは引き続き不透明 金融資本市場も引き続き不安定な状況 米経済や金融市場動向を極めて高い緊張感持って注視する 経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営する 基調物価、見通し期間後半に２％目標と概ね整合的水準で推移 （令和６年全国証券大会における挨拶）