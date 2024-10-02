歌舞伎俳優の中村壱太郎が２日、東京・八王子市の高尾山薬王院で「立川立飛歌舞伎特別公演」（１１月２１〜２４日）の成功祈願を行った。「玉藻前立飛錦栄（たまものまえたちひのにしきえ）」は、薬王院境内を舞台に「九尾の狐」をモチーフとした新作舞踊。藤間勘十郎が脚本、振付を手掛ける。壱太郎は成功祈願を終えて「心が洗われる思いです。歌舞伎の名作『道成寺』から着眼を得た新しい作品で『薬王院版の道成寺』ですね。