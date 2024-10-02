光らずにシンプルなGeForce RTX 4090MSIの「GeForce RTX 4090 Ventus 3X E 24G OC」は、LED非搭載のシンプルなデザインを採用したGeForce RTX 4090グラフィックスカードだ。クーラーには「TORX FAN 4.0」ファンをトリプル搭載。映像出力は、DisplayPortとHDMIを2ポートずつ備えた。重量を支えるサポートブラケットも付属する。価格は324,000円前後。MSIの「GeForce RTX 4090 Ventus 3X E 24G OC」。カードの長さは322mmだクーラー