PFUは10月2日、小型キーボード「HHKB Studio」初のカラーバリエーションモデル「HHKB Studio 雪」を発表した。HHKB Professionalシリーズの雪モデルと同等の真っ白なモデルで、キートップの印字は淡めのクールグレーとした。オプションとして、刻印がない無刻印キートップセットと、視認性の高い黒印字のキートップセットも用意する。英語配列と日本語配列の2種類を用意する。価格はそれぞれ44,000円。キートップセットは、標準（