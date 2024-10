Xdinary Heroesが、ニューミニアルバムのインストゥルメンタルライブサンプラーを公開し、全曲の一部のサウンドを披露した。彼らは10月14日、5thミニアルバム「LIVE and FALL」とタイトル曲「Night before the end」をリリースし、カムバックする。彼らは1日午後、公式SNSを通じてアルバムのトラックリストを公開したことに続き、本日(2日)正午にニューミニアルバムの全曲の一部パートを試聴できるインストゥルメンタルライブサ