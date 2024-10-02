竜星涼・八木莉可子W主演、10月5日（土）スタート 日本テレビ系 2024年10月期・土曜よる10時放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」。渡良瀬貴一（竜星涼）・優貴（八木莉可子）兄妹が潜入する特殊詐欺組織“幻獣”のアジトである中華料理店の謎の料理人・王（わん）役に、お笑い芸人のYes!アキトが決定！王（わん）は、“幻獣”の5人の幹部（鳳凰、青龍、朱雀、白虎、玄武）がアジトとして使っている中華料理店の厨房