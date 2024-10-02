「ゴディバ ガトー オ ショコラ ノエル」ゴディバ ジャパンは、クリスマス限定の生ケーキ「ゴディバ ガトー オ ショコラ ノエル」を、10月以降順次、全国の有名百貨店クリスマスケーキカタログで、11月8日からゴディバ オンラインショップで予約の受付を開始する。また、全国の一部ゴディバショップ限定で12月23日から12月25日まで販売する。ゴディバのエグゼクティブシェフ・ショコラティエ／パティシエ、ヤニック・シュヴォロー