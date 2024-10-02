韓国の男性アイドルグループ「ASTRO」のメンバーで、俳優としても活動するチャウヌさんが2024年9月30日放送のバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）にゲスト出演し、視聴者からはスタイルを絶賛する声が上がった。「ホントすごい震える」番組では、バイオリニストの高嶋ちさ子さん、お笑い芸人の塚地武雅さん、椿鬼奴さん、パリ五輪女子スケートボードで銀メダルを獲得した開心那さんなど、「ウヌ推し」を公表する面々
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 眞栄田郷敦がスピード離婚と報道
- 2. 首切断 初対面の娘をお持ち帰り?
- 3. Snow Man冠番組 炎上相次ぎ失望
- 4. 内P打ち切り 原因は内村の不倫か
- 5. 真美子夫人と2ショ 女性の正体
- 6. スイスで5歳が中国人に刺される
- 7. 高市総裁を阻んだ女性議員に言及
- 8. 木村拓哉を羽交い絞め? 物議醸す
- 9. 唐沢俊一さん死去 弟が衝撃投稿
- 10. 晩婚夫婦 第1子妊娠するも夫凍る
- 1. スイスで5歳が中国人に刺される
- 2. 日本人女性80人「性売買」の衝撃
- 3. 処理水は有害 嘘と気づいた韓国
- 4. 「日本の鶏は韓国から伝来」断言
- 5. イラン「戦争の準備できている」
- 6. 米人気ラッパー 120人に性加害か
- 7. イラン 弾道ミサイル攻撃準備か
- 8. 鳥貴族に韓国人行列 4時間待ちも
- 9. 中国 運動会で安倍氏暗殺の寸劇
- 10. 「核爆弾で日本消せ」罵詈雑言
- 1. 第4世代iPhone SE 2025年登場か
- 2. Google 裏表ないキーボード発表
- 3. Apple「homeOS」が25年リリース?
- 4. 【ライブドアショッピング】10/2の注目…
- 5. TGS2024 注目ゲーミング周辺機器
- 6. Xの価値 マスク氏買収から8割減?
- 7. 曲名検索 iPhone16はボタン1つ
- 8. 携帯電話サービス「UQ mobile」で5Gス…
- 9. 「#ワークマン女子」オープンへ
- 10. 機能最強、貴重品をまとめて身につけら…
- 1. 眞栄田郷敦がスピード離婚と報道
- 2. Snow Man冠番組 炎上相次ぎ失望
- 3. 内P打ち切り 原因は内村の不倫か
- 4. 木村拓哉を羽交い絞め? 物議醸す
- 5. 唐沢俊一さん死去 弟が衝撃投稿
- 6. ビーチボーイズ再放送 異常事態?
- 7. 5人組アイドルが全員脱退 衝撃
- 8. 漫才できない 透析後に妻が不倫
- 9. 業界人語る使いたくない旧ジャニ
- 10. 水原被告 25億円返さなくていい?