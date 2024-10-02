韓国の男性アイドルグループ「ASTRO」のメンバーで、俳優としても活動するチャウヌさんが2024年9月30日放送のバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）にゲスト出演し、視聴者からはスタイルを絶賛する声が上がった。「ホントすごい震える」番組では、バイオリニストの高嶋ちさ子さん、お笑い芸人の塚地武雅さん、椿鬼奴さん、パリ五輪女子スケートボードで銀メダルを獲得した開心那さんなど、「ウヌ推し」を公表する面々