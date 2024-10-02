アルペンスキーで五輪４大会連続出場の皆川賢太郎さん（４７）と、モーグルで五輪５大会連続入賞の上村愛子さん（４４）が２日、離婚したことを発表した。２３年１２月９日に「婚姻関係を解消」していたという。理由については「引退からコロナ禍など、移り変わる社会や時間の中で、私たちもお互いの人生観について話し合う機会が自然と増えていき、お互いを尊敬し合いながら、人生の目的や大切に思う事を尊重しあいながら話し合