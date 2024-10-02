10月1日、工務店などの住宅事例を紹介する雑誌『チルチンびと』を発行している出版社「風土社」が、同雑誌に掲載された写真を無断で国土交通省などのウェブサイトに使用されたとして国、公益財団法人「日本住宅総合センター」、「アルセッド建築研究所」を相手に著作権侵害で東京地方裁判所に提訴した。 ウェブサイトへの掲載（公衆送信）停止のほか、無断で写真を使用された書籍の廃棄を含む出版差し止め、および総額2442