日向坂46四期生（正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花）が2日、都内で開催された映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』完成報告会に出席。四期生11名全員が出演する本作について、映画初出演にして初主演を務める正源司は「すごく幸せでした」と笑顔で語った。【写真】日向坂46四期生が集合！『ゼンブ・オブ・トーキョー』完成報告会の様子本作は、1