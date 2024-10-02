ＮＹ原油時間外取引71ドル台に乗せるイスラエルが数日以内にイランに「大規模報復」計画 東京時間14:03現在 ＮＹ原油先物NOV 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝71.11（+1.28+1.83%）