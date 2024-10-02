米株価指数先物時間外取引ダウ100ドル安イスラエルが数日以内にイランに「大規模報復」計画 東京時間14:07現在 ダウ平均先物DEC 24月限42373.00（-106.00-0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5749.50（-10.25-0.18%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限19929.75（-45.25-0.23%）