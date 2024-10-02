アジア株香港株急騰、中東情勢もなんのその不況脱却期待でヘッジファンドが中国に殺到 東京時間14:09現在 香港ハンセン指数 22545.72（+1412.04+6.68%） 中国上海総合指数 3336.50（休場） 台湾加権指数 22390.39（休場） 韓国総合株価指数 2576.05（-17.22-0.66%） 豪ＡＳＸ２００指数 8203.40（-5.52-0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84266.29（休場） アジア株はまちまち。韓