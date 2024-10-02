外国人留学生の保険証を悪用して診療報酬をだまし取ったとして、警視庁は、会社役員の藤原勇気（43）=埼玉県志木市=、歯科医師の大石旭（61）=千葉県成田市=、団体職員の水谷旭宏（35）=愛知県蟹江町=ら5容疑者を詐欺容疑で逮捕し、2日発表した。認否を明らかにしていない。国際犯罪対策課によると、逮捕容疑は共謀して昨年6月上旬、大石容疑者が設立した東京都江戸川区の歯科医院で、ネパール人留学生ら64人を診療したとする