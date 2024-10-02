この秋、大彗星（すいせい）になるかと期待される「紫金山・アトラス彗星」を、神奈川県大磯町在住の竹工芸作家で重要無形文化財保持者（人間国宝）の藤塚松星（しょうせい）さん（75）が撮影した。夜明け前の2日午前4時半前、大磯海岸から真東の、水平線に近い低い空に現れたところを、三脚を使ってカメラに収めた。藤塚さんは「思った以上に長い尾を引いて、見応えがあった」と話す。竹工芸作家の藤塚松星さん=2023年7月21日、