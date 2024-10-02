1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描くNetflixシリーズ「極悪女王」（独占配信中）が、Netflixの日本トップ10（テレビ部門、9月23日〜29日）で1位を獲得し、前週（9月16日〜22日）に続き、V2を達成した。本作は、名もなき少女だった松本香が劣悪な家庭環境下で女子プロレスの門をたたき、やがて日本中に憎まれる悪役レスラー・ダンプ松本へと変貌をとげるさまを描くスト