「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、イシンが「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社は公民共創事業として、自治体の「経営力」を上げるメディア「自治体通信」をはじめ、各種ソリューションやＷｅｂ上で自治体向けのマーケティングを総合的に支援するＢｔｏＧプラットフォームなどを展開しており、２４年３月期では同事業が売上高の３分の１強を占