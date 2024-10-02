日本テレビ系バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』(毎週日曜19:58〜)では、内村光良、宮川大輔、手越祐也が集結して「世界で一番盛り上がるのは何祭り? inイタリア」を、13日に放送する。(右から)内村光良、手越祐也、宮川大輔今回3人が参加するのは、イタリアの「ウナギ祭り」で行われる立ち漕ぎボートレース(金のパラデッロレース)。久々の出演となる手越を迎え、イッテQ!チームは勝つことができるのか。(C)日テレ