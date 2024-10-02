（台北中央社）中華人民共和国の「国慶節」に当たる1日、俳優のウー・カンレン（呉慷仁）さんや歌手のアスカ・ヤン（楊宗緯）さんなど台湾出身の芸能人らが相次いで、中国のSNS「微博」（ウェイボー）にこれを祝う内容を投稿した。台湾で対中政策を担う大陸委員会は同日、「周知の事実」だとした上で、中国共産党は長期にわたり、中国の特定の記念日に台湾の芸能人に政治的立場を表明させていると指摘した。中国の国慶節を祝う投稿