【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「私たちにとってかけがえのない大切な作品になりました」（日向坂46・正源司陽子） 日向坂46・四期生が総出演する青春映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』の完成報告会が、10月2日に都内にあるRESTAURANT LUKE with SKY LOUNGEで実施。日向坂46・四期生（正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花）