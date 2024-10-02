2024年10月1日、香港メディア・香港01は、浙江省の道路でバイクと乗用車が衝突する事故が発生し、19歳の女性インフルエンサーが死亡したと報じた。記事によると、9月29日午後5時20分ごろ、江蘇省内の省道で電動バイクと乗用車の衝突事故が発生し、後続車両のドライブレコーダーが捉えた事故の様子と、事故発生直後の現場の様子を撮影した映像がネット上で拡散した。映像には、電動バイクが猛スピードで片側2車線道路の右側（車両が