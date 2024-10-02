Photo: 三浦一紀 この色、美しい。キーボード好きなら一度は手にしたことのあるだろう、日本が誇る名キーボード「HHKB」（Happy Hacking Keyboard）シリーズ。その最新モデル「HHKB Studio」に新たなカラーがラインアップ。そう、「HHKB Studio 雪」です。米Gizmodoにも熱心なファンがいます。HHKB Stuidoって？HHKBは、極限までキー数を減らしながらも快適な操作性と打鍵感を実現したキーボ