2024年8月28日に中国の東莞（ドンガン）でグローバル発表された、健康とフィットネス技術の新ブランド「HUAWEI TruSense」。この新しいシステムが搭載されたファーウェイのスマートウォッチが10月9日から発売されます。ファーウェイ・ジャパンによるメディアツアーで現地を訪れていた筆者は、「TruSense」の発表会と共に、この新しいスマートウォッチの説明会にも参加しました。いったいどのようなスマートウォッチなのかご紹介し