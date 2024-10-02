【ソウル聯合ニュース】韓国の統一部当局者は２日、記者団に対し、北朝鮮が７日の最高人民会議（国会に相当）で韓国と１９９１年に採択した南北基本合意書を破棄する可能性があるとの見方を示した。金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）は１月の最高人民会議で「平和統一」や「民族大団結」などの表現を憲法から削除し、「国境」に関する条文を改正するよう指示しているため、南北関係を統一を目指す特殊