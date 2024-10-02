歌舞伎俳優の中村壱太郎（34）が2日、東京都八王子市の高尾山薬王院で「立川立飛歌舞伎特別公演」（11月21日初日）の成功祈願を行った。この日は「玉藻前立飛錦栄」の舞台である薬王院大本堂で護摩をたき、公演成功を祈願。御護摩を行った後は大本堂前で同院の佐藤秀仁貫首らと鐘供養を行った。「今回の作品は薬王院版の道成寺。薬王院を舞台にした新しい道成寺をやる。こうやって舞台となった土地に来させてもらうことで思い