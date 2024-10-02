デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、スマートフォン「CMF Phone1」を2024年10月1日に発売した。Androidベースの独自OS「Nothing OS 2.6」プレインストールユーザーが気分に合わせて背面カバーを交換したり、カスタムアクセサリーを追加したりして、簡単にカスタマイズが楽しめるユニークなデザインを採用している。リフレッシュレート120Hzの6.67型（2400×1080ドット）有機ELディスプレイを搭載し、OSはAndroid 14ベ