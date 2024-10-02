LandIssuesは、山口フィナンシャルグループのグループ会社である山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行と業務提携契約を締結しました。 山口銀行／もみじ銀行／北九州銀行「不動産引き取り事業における業務提携」締結 LandIssuesは、山口フィナンシャルグループのグループ会社である山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行と業務提携契約を締結。LandIssuesは、山口フィナンシャルグループの3行より利用者の紹介を受け、処分に困