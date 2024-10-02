魔法の琥珀糖は、2024年10月9日(水)〜10月15日(火)に琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」をそごう千葉店 6階催事場イベント『スイーツ博覧会』にて期間限定出店します。 魔法の琥珀糖『スイーツ博覧会』  魔法の琥珀糖は、2024年10月9日(水)〜10月15日(火)に琥珀糖専門店「魔法の琥珀糖」をそごう千葉店 6階催事場イベント『スイーツ博覧会』にて期間限定出店。期間限定ショップでは普段手に取ることができないレア商品・