元モーニング娘。でタレントの矢口真里が２日、自身のインスタグラムを更新。アニメの人気キャラ風コスプレで次男の誕生日を祝福したことを報告した。 【写真】まなざしから母親の愛が伝わってきます 「昨日の１０月１日は、次男くん３歳のお誕生日とにかくアンパンマンが大好きなので、アンパンマン風の人とバイキンマン風の人がお祝いに！？」と投稿、コスプレをした矢口と夫が次男を祝福する写真などを掲載した。