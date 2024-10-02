お笑い芸人のYes!アキトが、竜星涼と八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（5日スタート、毎週土曜後10：00）に出演することが2日、発表された。特殊詐欺組織“幻獣”アジトの謎の料理人を演じる。【写真】闇に紛れる黒い衣装を身にまとう、元警官役の竜星涼今作は、同局系人気ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス 110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父