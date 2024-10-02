東日本旅客鉄道とオリエンタルランドは、今年6月6日に東京ディズニーシー（TDS）にオープンした『ファンタジースプリングス』をテーマにした特別車両「Magical Journey Shinkansen」を、10月10日より期間限定で運行する。E5系での“フルラッピング”新幹線は初めてとなる。【写真】車内もかわいい！『アナ雪』などが描かれた特別仕様の“カーテン”※イメージ同車両は、『ファンタジースプリングス』を構成する3つのディズニ