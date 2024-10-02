巨人が４年ぶり４８度目（１リーグ９度含む）のリーグ優勝を達成し、球団創設９０周年の節目を飾った。担当記者が選んだ各選手のベストゲームを深掘りする。◆４月１１日巨人５ー０ヤクルト（神宮）［勝］菅野２勝［敗］高橋１敗復活の一打で相棒の力投に応えた。０―０の６回２死二塁。小林誠司捕手は内角直球に詰まりながら、左翼線に決勝の適時打を落とした。好リードに加え、実に３年ぶりとなるＶ打で、６回無失点