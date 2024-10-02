フリースタイルスキー・モーグルで五輪５大会連続入賞の上村愛子さんが２日、自身のインスタグラムを更新し、アルペンスキー五輪４大会連続代表の皆川賢太郎氏と昨年１２月に離婚していたことを発表した。上村さんは「私事になりますが、本日は改めてご報告がありお知らせさせて頂きます。昨年の２０２３年１２月９日、皆川賢太郎と上村愛子は婚姻関係を解消致しました」とコメント。「私たちは、競技者として世界の高みを目