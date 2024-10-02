俳優の寺田心（１６）が２日までに、２０２５年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）〜」の公式インスタグラムに登場した。「『御三卿』のひとつ田安徳川家の七男・田安賢丸（たやす・まさまる）。のちに寛政の改革を行う松平定信です」とつづり、衣装を着てりりしい表情を見せた寺田の姿をアップ。「すっかり大人な表情の寺田心さん。リラックスした笑顔もいただきました」とニッコ