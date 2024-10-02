◇プロボクシングWBOアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦同級1位那須川天心（帝拳）＜12回戦＞同級2位ジェルウィン・アシロ（フィリピン）（2024年10月14日東京・有明アリーナ）プロボクシング5戦目で初のタイトル戦に挑むWBA、WBC世界バンタム級3位の那須川天心（26＝帝拳/4勝2KO）が2日、都内の所属ジムで練習を公開した。7大世界戦を含む2日間興行の2日目に出場し、WBOアジア・パシフィック同級2位ジェ