【南昌（中国江西省）＝山下福太郎】中国が建国７５年を迎えた１日、南部・江西省南昌で行われた国旗掲揚式の最中に国歌の演奏が途中で停止するトラブルがあった。南昌は中国軍が当地で蜂起した歴史から「革命の聖地」と呼ばれるだけに、共産党政権や軍にとって痛恨の国慶節となった。掲揚式は１日午前６時半に始まり、会場の「八一広場」は数万人の見物客でごった返した。人民解放軍の儀仗隊約８０人が国旗を先頭に一糸乱れぬ