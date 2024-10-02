松江市のJR松江駅からおよそ700メートル離れたアパートの一室で火事があり、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかり、警察が身元の確認を進めています。2日午前9時すぎ、松江市西津田の2階建て木造アパートに住む男性から「1階の部屋から火が出ている」と110番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車など8台が出動し火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元の部屋から性別不明の1人の遺体が見つ