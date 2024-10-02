リーグ1第6節を終えて、得点ランキング2位の好成績を残しているメイソン・グリーンウッド。ここまでの6試合で5ゴール1アシストを記録しており、マルセイユの攻撃陣をけん引している。『THE Sun』によると、バルセロナがグリーンウッドの獲得に関心を示しており、来夏の移籍市場でのメインターゲットになっているという。バルセロナは獲得に向けて6000万ポンド、日本円にして約114億円の移籍金を用意しているようだ。グリーンウッド