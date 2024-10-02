香港航空は、仙台〜香港線を12月18日に開設する。月・水・土曜の週3往復を運航する。機材は174席を配置した、エアバスA320型機を使用する。航空券の販売は10月10日から開始する。同路線はこの他に、グレーターベイ航空と香港エクスプレス航空も、冬スケジュールに就航することをすでに発表している。■ダイヤHX585仙台（15：35）〜香港（20：00）／月・水・土HX584香港（09：30）〜仙台（14：35）／月・水・土