台湾プロ野球のチアリーダーとして大人気のリン・シャン（27）が2日、自身のインスタグラムを更新。オフショル・トップス＆スリットスカート姿を披露した。「休日台風の日、安全に注意してください！」とつづり、白のオフショル・トップスに黒のスリットスカート姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いリン・シャン」「了解姫もご無事で！」「あなたの安全が第一です」「美しいです」「気を付けて