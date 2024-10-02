ヘルメットをかぶって自転車で登校する高校生＝愛媛県内2023年のヘルメットの輸入量が前年比約1.9倍の719万個、金額が約1.3倍の142億円となり、いずれも比較可能な1988年以降で最高だったことが大阪税関の調査で分かった。23年4月の改正道交法施行で自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となり、需要拡大につながったと分析した。大阪税関が9月、貿易統計のデータに業界関係者の分析を交えたリポートを公表した。近年の輸入