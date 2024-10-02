山口県にあるシェルター「まあくんの家」が、保健センターから引き取った15歳の老犬「ゴエモン」くん。ゴエモンくんは、高齢の飼い主が施設に入所するため、身内の方に保健センターに連れて来られたそうです。シェルターでボランティアをしているのぶぶさんに、ゴエモンの現状について話を伺いました。【写真】センターに持ち込まれた当時のゴエモン。毛づやも悪く痩せて、爪も伸び放題だった「ゴエモンの皮膚は乾燥していてカサカ