ユベントスのチアゴ・モッタ監督がRBライプツィヒ戦へ意欲を語った。イタリア『カルチョメルカート』が伝えている。ユベントスは2日、チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第2節でライプツィヒとのアウェイゲーム。初戦でPSVに3-1と勝利したなか、2連勝を目指し、敵地ドイツに乗り込む。今季ここまでの公式戦7試合で、失点わずか1というユベントス。唯一の失点はPSV戦、後半アディショナルタイムのものとなっている。モッタ監督